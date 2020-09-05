بعد 8 أشهر من الاعتقال…محكمة الرباط تحكم ببراءة طالبة انتهت معركتها مع شخص حاول اغتصابها بوفاته

قضت الغرفة الابتدائية الجنائية بالرباط ببراءة طالبة من تهمة الإيذاء العمدي ونية إحداثه بعد وفاة حارس عمارة اتهمته بمحاولة اغتصابها.

وتعود فصول القضية، وفق أقوال الطالبة، التي قضت مدة حبسية بسجن العرجات، إلى اليوم الذي قصدت فيه حارس عمارة بتمارة واستفسرته عن شقة للكراء، فأخبرها أنه يتوفر على واحدة ودعاها لمرافقته قصد معاينتها، وبمجرد ولوج الشقة أغلق الحارس الباب ونزع سرواله محاولا اغتصابها، لتجد نفسها مضطرة لدفعه فسقط مغشيا عليه، وشرعت بعدها في الصراخ طالبة النجدة.

ولعب التشريح الطبي دورا كبيرا في حصول الطالبة على البراءة إذ لم يظهر أثار اعتداء ولا شبهة قتل، بعدما أرجع سبب الوفاة إلى ضيق في التنفس، وهو ما أكدته الطالبة في أقوالها لحظة استنطاقها.

وقضت الطالبة قرابة 8 أشهر بسجن العرجات رهن الاعتقال الاحتياطي قبل صدور حكم البراءة واعتبارها صدت محاولة الاعتداء الجنسي عليها.