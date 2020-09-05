بعد 8 أشهر من الاعتقال…محكمة الرباط تحكم ببراءة طالبة انتهت معركتها مع شخص حاول اغتصابها بوفاته

قضت الغرفة الابتدائية الجنائية بالرباط ببراءة طالبة من تهمة الإيذاء العمدي ونية إحداثه بعد وفاة حارس عمارة اتهمته بمحاولة اغتصابها.
وتعود فصول القضية، وفق أقوال الطالبة، التي قضت مدة حبسية بسجن العرجات، إلى اليوم الذي قصدت فيه حارس عمارة بتمارة واستفسرته عن شقة للكراء، فأخبرها أنه يتوفر على واحدة ودعاها لمرافقته قصد معاينتها، وبمجرد ولوج الشقة أغلق الحارس الباب ونزع سرواله محاولا اغتصابها، لتجد نفسها مضطرة لدفعه فسقط مغشيا عليه، وشرعت بعدها في الصراخ طالبة النجدة.
ولعب التشريح الطبي دورا كبيرا في حصول الطالبة على البراءة إذ لم يظهر أثار اعتداء ولا شبهة قتل، بعدما أرجع سبب الوفاة إلى ضيق في التنفس، وهو ما أكدته الطالبة في أقوالها لحظة استنطاقها.
وقضت الطالبة قرابة 8 أشهر بسجن العرجات رهن الاعتقال الاحتياطي قبل صدور حكم البراءة واعتبارها صدت محاولة الاعتداء الجنسي عليها.
كانت هذه تفاصيل خبر بعد 8 أشهر من الاعتقال…محكمة الرباط تحكم ببراءة طالبة انتهت معركتها مع شخص حاول اغتصابها بوفاته لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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