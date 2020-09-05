210 مصابا جديدا بكورونا في القدس خلال يومين

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أصيب 210 بفيروس كورونا في القدس خلال اليومين الأخيرين، بحسب ما أعلن عضو وحدة مكافحة كورونا في المدينة، د. علي الجبريني، مساء السبت.

وأصيب 130 شخصًا بالفيروس يوم الجمعة، بينما أصيب 80 شخصا يوم السبت، ليرتفع عدد الإصابات النشطة في المدينة إلى 1779.

وسجّلت المدينة في الفترة ذاتها تعافي 159 مصابا.

وقال الجبريني "انطلاقا من الوضع الخطير والمقلق الذي تشهده المدينة، فعلى المقدسيين اتباع التعليمات الصحية باستمرار وعدم الاستهانة بالفيروس، وتتركز الجهود على تقليص التجمعات الكبيرة وخصوصا المناسبات الاجتماعية بسبب المخاطر الصحية الناجمة عنها والتوعية بضرورة الالتزام بتوصيات وزارة الصحة من حيث التباعد الاجتماعي، ارتداء الكمامات ومواظبة التعقيم والنظافة الشخصية ".