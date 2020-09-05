وفاة مسن من الجديدة المكر بفيروس كورونا

القدس - بواسطة محمد عز العرب - توفي مسن من جديدة المكر، السبت، جراء إصابته بفيروس كورونا بحسب ما أعلن المركز الطبي للجليل في نهاريا.

ويبلغ المسن من العمر 80 عامًا، وقال المشفى إنه يعاني من أمراض مزمنة سابقة.

وتبيّن معطيات وزارة الصحّة، مساء الخميس، أن عدد المرضى النشطين بفيروس كورونا في جديدة المكر وصل إلى 188، منهم 84 أصيبوا خلال الأسبوع الأخير فقط.

وقبل أسبوعين، وجاء في بيان صادر عن مجلس محلي جديدة المكر، أن "عدد الحالات النشطة في ازدياد كبير ومقلق للغاية، بناء عليه جرى الإعلان عن حالة الطوارئ في القرية وافتتاح غرفة طوارئ من أجل الحد من تسارع انتقال العدوى وزيادة عدد الإصابات".

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ورأى أنه "في حال استمر الوضع على حاله ولم نتبع التعليمات فمن غير المستبعد إعلان الإغلاق خلال أيام".

وأضاف "بعد الاجتماع بين إدارة المجلس المحلي ومندوبين عن الشرطة والجبهة الداخلية، تقرر إعادة تشغيل خط الطوارئ البلدي 9403* للمرضى والمحجورين، بالإضافة إلى إقامة محطة لفحوصات كورونا يوم الأحد القادم من الساعة الثانية عشر ظهرا ولغاية السابعة مساء، وكذلك يوم الاثنين من الساعة العاشرة صباحا ولغاية الخامسة مساء، وذلك في موقف المجلس المحلي".

وأشار إلى أن "الشرطة أعلنت عن نيتها بتكثيف تواجدها في القرية من أجل تحرير المخالفات لكل من لا يتبع التعليمات سواء إن كان على صعيد عدم الالتزام بالحجر الصحي أو عدم ارتداء الكمامات أو إقامة الأعراس، ومن هنا إذ نناشد المواطنين اتباع تعليمات وزارة الصحة حفاظا على صحتكم وصحة أحبائكم وأيضًا على جيوبكم لأن الغرامات باهظة وجميعنا بغنى عن هذه المصاريف".