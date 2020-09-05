الكويت: صحة أمير البلاد مستقرة وفي تحسن

السبت 5 سبتمبر 2020

قال الشيخ صباح الخالد الصباح، رئيس وزراء الكويت، مساء السبت، إن صحة أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الصباح، مستقرة وفي تحسن.



وأكد رئيس الوزراء الكويتي، للتلفزيون الرسمي، أن "آخر تقرير من الفريق الطبي الكويتي المرافق لأمير البلاد الحمد لله صحته مستقرة وفي تحسن، وندعو الله العلي القدير أن يمن عليه بالشفاء العاجل وعودته إلى أهله وبلده في أقرب وقت".

والإثنين الماضي أعلن مجلس الوزراء الكويتي، أن الشيخ صباح الخالد، رئيـس مجلس الوزراء، طمأن الحكومة على صحة أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح.

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وقال المجلس، في تغريدة على تويتر، إن رئيس الوزراء أبلغ الحكومة اليوم بأن صحة أمير البلاد في تحسن.

وفي 10 أغسطس/آب الماضي، طمأن رئيس مجلس الوزراء المجلس على صحة أمير البلاد، وقال إن "صحة أمير البلاد تشهد تحسناً ملحوظاً بحمد الله وفضله".

ويستكمل أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح (91 عاما) العلاج في الولايات المتحدة عقب خضوعه لجراحة في الكويت.

كان أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح قد غادر البلاد، فجر الخميس 23 يوليو/تموز الماضي، متوجهاً إلى الولايات المتحدة الأمريكية وذلك لاستكمال العلاج.