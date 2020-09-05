الكويت: صحة أمير البلاد مستقرة وفي تحسن

السبت 5 سبتمبر 2020

قال التلفزيون الكويتي، مساء السبت، إن صحة أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، مستقرة وفي تحسن.



والإثنين الماضي أعلن مجلس الوزراء الكويتي، أن الشيخ صباح الخالد، رئيـس مجلس الوزراء، طمأن الحكومة على صحة أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح.

وقال المجلس، في تغريدة على تويتر، إن رئيس الوزراء أبلغ الحكومة اليوم بأن صحة أمير البلاد في تحسن.

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وفي 10 أغسطس/آب الماضي، طمأن رئيس مجلس الوزراء المجلس على صحة أمير البلاد، وقال إن "صحة أمير البلاد تشهد تحسناً ملحوظاً بحمد الله وفضله".

ويستكمل أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح (91 عاما) العلاج في الولايات المتحدة عقب خضوعه لجراحة في الكويت.

كان أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح قد غادر البلاد، فجر الخميس 23 يوليو/تموز الماضي، متوجهاً إلى الولايات المتحدة الأمريكية وذلك لاستكمال العلاج.