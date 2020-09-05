شكرا لقرائتكم خبر عن فرنسا تعلن مقتل اثنين من جنودها شمالي مالي والان مع التفاصيل

السبت 5 سبتمبر 2020 قُتل جنديان في قوة برخان الفرنسية المنتشرة في الساحل، اليوم، شمالي مالي بانفجار عبوة ناسفة محلية الصنع خلال مرور آليتهما المدرعة، وفق ما أعلنت الرئاسة الفرنسية.

وقالت الرئاسة، في بيان، إن "رئيس الجمهورية بُلِّغ بتأثر كبير مقتل جنديين فرنسيين، بعد تدمير آليتهما المدرعة بعبوة ناسفة محلية الصنع هذا الصباح، خلال عملية في منطقة تيساليت في مالي"، لافتةً إلى إصابة جندي ثالث.

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