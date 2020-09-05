شكرا لقرائتكم خبر عن تليفزيون الكويت يذيع بياناً مهماً بشأن صحة أمير البلاد بعد جراحة دقيقة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:

أعلن التليفزيون الرسمى فى الكويت، مساء اليوم السبت، أن صحة أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح مستقرة وفى تحسن، حسبما نقلت شبكة “سكاى نيوز”.

وأعلن الديوان الأميرى الكويتى، فى وقت سابق، أن أمير البلاد غادر فجر الـ22 من يوليو إلى الولايات المتحدة لاستكمال العلاج.

وجرى ذلك بعد أن ذكر مكتب أمير الكويت أنه خضع يوم 19 يوليو، لعملية جراحية دقيقة تكللت بالنجاح، دون ذكر طبيعتها وتفاصيلها.