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جيش الاحتلال يعتقل امرأة وشاب من القدس 

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شكرا لقرائتكم خبر عن جيش الاحتلال يعتقل امرأة وشاب من القدس  والان نبدء بالتفاصيل

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم سيدة في البلدة القديمة بمدينة القدس بعد أن التنكيل بها، فيما قامت قوة أخرى باعتقال شاب في العيسوية شمال المدينة، بعد الاعتداء عليه.

وأفادت مصادر محلية في القدس، بأن قوات الاحتلال قامت باحتجاز واعتقال مقدسية عقب الاعتداء عليها بمنطقة باب الأسباط في القدس المحتلة، فيما اعتقلت قوات الاحتلال الشاب معتصم حمزة عبيدة من بلدة العيساوية بعد التنكيل به.

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