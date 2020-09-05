شكرا لقرائتكم خبر عن جيش الاحتلال يعتقل امرأة وشاب من القدس والان نبدء بالتفاصيل
وأفادت مصادر محلية في القدس، بأن قوات الاحتلال قامت باحتجاز واعتقال مقدسية عقب الاعتداء عليها بمنطقة باب الأسباط في القدس المحتلة، فيما اعتقلت قوات الاحتلال الشاب معتصم حمزة عبيدة من بلدة العيساوية بعد التنكيل به.
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