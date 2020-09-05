شكرا لقرائتكم خبر عن فرنسا تسجل أعلى حصيلة إصابات يومية بكورونا والان نبدء بالتفاصيل

سجلت فرنسا 8975 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة، كما أفادت المديرية العامة للصحة. وبلغ عدد المصابين الذين تم نقلهم إلى المستشفى 4671، وتستمر أعداد المصابين في المستشفيات في الارتفاع منذ نحو أسبوع. وبلغت حصيلة الوفيات جراء الفيروس 30686 شخصا. والمناطق الأكثر تضررا من الإصابات الجديدة هي مناطق باريس (إيل دو فرانس) وأوفيرني رون آلب (وسط) وبروفانس آلب كوت دازور (جنوب) وأو دو فرانس (شمال).

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