شكرا لقرائتكم خبر عن 531 إصابة جديدة بكورونا و4 وفيات في لبنان والان نبدء بالتفاصيل

سجّل لبنان 531 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد اليوم، ليرتفع عدد الإصابات فيها إلى 20011. وذكرت وزارة الصحة العامة في لبنان أنّ عدد حالات الشفاء ارتفع إلى 5868، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 187 حالة بعد تسجيل 4 حالات وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية.

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