تشكيل قيادة عمليات سومر في ثلاث محافظات

افاد مصدر امني، السبت، بتشكيل قيادة عمليات سومر في ثلاث محافظات. وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، انه "تقرر تشكيل قيادة عمليات (سومر) يتحدد نطاق مسؤوليتها بالمحافظات (ذي قار ميسان المثنى) ويفتح مقرها في في ذي قار/ قاعدة الامام علي الجوية". Advertisements واضاف ان "القيادة ترتبط بقيادة القوات البرية من جميع النواحي وتكون جميع قطعات وزارتي الدفاع والداخلية والاجهزة الامنية الاخرى العاملة بالمحافظات المذكورة تحت امرة القيادة اعلاه من ناحية العمليات عدا جهاز مكافحة الارهاب". وتابع "تكليف اللواء الركن عماد مجهول بمهام منصب قيادة عمليات سومر، واعفاء اللواء الركن مشاة الي جواد عباس من مهام قائد فرقة المغاوير ١٩ وتكليفه بمهام منصب نائب قائد عمليات سومر".

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