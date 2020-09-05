مصرع واصابة 13 شخصا بحادث في ذي قار

افاد مصدر امني، السبت، بمصرع واصابة 13 شخصا في حادث بذي قار.

وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، ان مركبتين تصادمتا بالقرب من جسر النصر الكونكريتي في ذي قار، ما ادى الى مصرع ثلاثة اشخاص واصابة 10 اخرين بجروح".

واضاف ان "قوة امنية طوقت المكان، ونقلت الجرحى الى مستشفى قريب والجثث الى الطب العدلي".