محافظ النجف يحمل مصرف الرشيد وشركة النخيل تاخير صرف رواتب المتقاعدين

حمل محافظ النجف لؤي الياسري، السبت، مصرف الرشيد وشركة النخيل تاخير صرف رواتب المتقاعدين.

وقال الياسري في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه ان "شركة النخيل قامت باستبدال بطاقات المتقاعدين من الكي كارت الى الماستر كارد النخيل بدون علم او خذ موافقة اصحاب الشأن"، مبينا ان "هذا الامر ولد تاخير بصرف رواتبهم فضلا الازدحام المتقاعدين للحصول على البطاقة الجديدة رغم كبر سنهم مما سبب الاخلال بالسلامة الصحية والتجمهر امام بوابات الشركة دون تنظيم مسبق في الية توزيع البطاقة الجديدة".

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واضاف ان "عدد المتقاعدين من ابناء المحافظة المتضررين قرابة ٦٦٠٠ متقاعد"، محملا "مصرف الرشيد وشركة النخيل مسؤولية تاخير صرف رواتب المتقاعدين".

وتابع "سيكون هناك اجراء قانوني للحكومة المحلية تجاه المصرف والشركة".