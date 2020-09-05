اعتقال اربعة متهمين يحملون سلاح لغرض القيام بالدكة العشائرية ببغداد

اعلنت قيادة شرطة بغداد، السبت، عن اعتقال اربعة متهمين يحملون سلاح لغرض القيام بالدكة العشائرية بالعاصمة.

وقال مدير علاقات واعلام قيادة شرطة بغداد المقدم عزيز ناصر في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه انه "بناءا على توجيهات وكيل الوزارة لشؤون الشرطة وباشراف مباشر لقائد شرطة بغداد، تمكنت دوريات شرطة بغداد الرصافة وتحديدا مركز شرطة شيخ سعد من القاء القبض على 4 اشخاص وبصحبتهم 2 بندقية كلاشنكوف و5 مخازن عتاد مملوءة قادمين من منطقة سبع قصور".

واضاف ان "هؤلاء كانوا ينوون القيام بدگة عشائرية ضمن قاطع مسؤولية المركز"، مشيرا الى انه "تم اتخاذ الاجراءات القانونية الاصولية بحقهم وايداعهم التوقيف".