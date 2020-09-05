بينها ما يخص حظر التجوال..مقررات خلية الأزمة المشتركة في الديوانية

اعلنت خلية الأزمة المشتركة في الديوانية برئاسة المحافظ زهير علي الشعلان، السبت، عن مقررات خلية الأزمة المشتركة في المحافظة. -إستمرار تطبيق حظر التجوال الجزئي في مناطق عموم المحافظة من الساعة العاشرة مساءً حتى الخامسة فجراً . - سيكون الحد الأدنى للدوام الرسمي في الدوائر الحكومية ‎%‎50 يتولى مدير الدائرة توزيع دوام الموظفين خلال أيام الأسبوع وتحديد دوام الموظفين حسب الحاجة . Advertisements -التشديد على إستمرارية تطبيق الإجراءات الوقائية والتباعد الإحترازي والحد من التجمعات في كافة المرافق الحياتية . -منع حركة الدراجات والستوتات اثناء ساعات الحظر وبخلاف ذلك سيتم مصادرتها وإحالة صاحبها الى الجهات المختصة .

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