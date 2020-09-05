اصابة منتسب بتفجير استهدف عجلات للدعم اللوجستي للتحالف الدولي على سريع الشعلة

افاد مصدر امني، السبت، بأن عبوة انفجرت على عجلات الدعم اللوجستي للتحالف الدولي في طريق الشعلة السريع ببغداد.

وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، ان "عبوة ناسفة كانت موضوعة على جانب طريق الشعلة السريع في بغداد، انفجرت اليوم، على عجلات الدعم اللوجستي للتحالف الدولي ما ادى الى اصابة منتسب بالشرطة الاتحادية والحاق اضرار مادية".

واضاف المصدر ان "قوة امنية طوقت مكان الحادث، ونقلت المصاب الى مستشفى قريب لتلقي العلاج، فيما فتحت تحقيقا في ملابساته".