مقتل جنديين عراقيين بهجوم لداعش في ديالى

الخليج 365 - بغداد/ علي السويعديالسبت 2020/9/5 11:11 م بتوقيت أبوظبي
أفاد مصدر أمني، بأن هجوما شنه فلول تنظيم داعش الإرهابي، استهدف قرية ونقطة تفتيش عسكرية بمحافظة ديالى، شرق العاصمة بغداد، أسفر عن مقتل جنديين وإصابة مدني.
وسبق ذلك الهجوم بساعات، اعتقال 24 داعشيا بينهم انتحاريان، ضمن حملة عسكرية نفذتها قطعات عراقية في مناطق متفرقة من محافظة نينوى، شمال العراق.
وقال المصدر لـ"العين الاخبارية"، إن "تنظيم داعش هاجم قرية القلعة ضمن حوض شيخ بابا شمالي ناحية جلولاء بقذائف الهاون وأسلحة قنص، أعقبها هجوم على نقطة عسكرية مرابطة بأطراف القرية".
وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، إن "الهجمات الداعشية أسفرت عن مقتل جنديين وإصابة مدني من سكان القرية بجروح متفاوتة الخطورة".
وتعاني أطراف المحافظات التي استردتها القوات العراقية من سيطرة داعش قبل نحو عامين، من هشاشة أمنية تسهل لمسلحي التنظيم التحرك والاختباء يساعدها في ذلك تضاريس تلك المناطق الممتدة والمتداخلة مع بعضها.
ونشط مسلحو التنظيم خلال الأشهر الأخيرة في تنفيذ هجمات متكررة وصفت بـ"النوعية"، تعتمد على استنزاف القطعات العسكرية العراقية وفق استراتيجية الهجوم والانسحاب السريع نحو الصحاري والبوادي.
يأتي ذلك في وقت، أعلنت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية، إلقاء القبض على 24 إرهابياً في محافظة نينوى (شمال).
وفي بغداد، أفاد مصدر أمني، أن عبوة ناسفة استهدفت رتلا للتحالف الدولي، في إحدى مناطق العاصمة بغداد.
وقال المصدر إن "عبوة انفجرت في العاصمة بغداد، كانت موضوعة على طريق الشعلة السريع، شمالي بغداد ، استهدفت رتلاً للدعم اللوجستي للتحالف الدولي".
وأضاف أن "الانفجار أسفر عن إصابة أحد المواطنين"، دون مزيد من التفاصيل.
ويتزامن ذلك الانفجار الذي استهدف إمدادات التحالف الدولي مساء السبت، مع انطلاق عملية واسعة في العاصمة بغداد والبصرة جنوب العراق ، لحصر السلاح المنفلت ومطاردة عناصر مطلوبين للقضاء بتهم ارهابية وجنائية.
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