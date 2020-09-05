إصابة مدنيين اثنين بانفجار لغم قرب قصر الرئاسة بمقديشو

الخليج 365 - أيانلي عبدي/ مقديشوالسبت 2020/9/5 10:50 م بتوقيت أبوظبي
أصيب شخصان على الأقل، اليوم السبت، إثر انفجار لغم أرضي عند تقاطع قرب القصر الرئاسي، جنوبي العاصمة مقديشو.
وقال شاهد عيان لـ"الخليج 365": "انفجر اللغم في محطة تزود وقود على التقاطع الواقع على شارع مكة المكرمة الرئيسي بمقديشو."
وبحسب وسائل إعلام صومالية محلية، تم زرع اللغم الأرضي على جانب الشارع بتقاطع سيدكا أحد مداخل القصر الرئاسي بالصومال في مقديشو.
وأسفر التفجير عن جرح مدنيين اثنين بينهم إمام مسجد قريب من الموقع وسمع دوي الانفجار في أنحاء مختلفة من العاصمة الصومالية.
وطوقت أجهزة الأمن مكان الحادث حيث تجري تحقيقات عن تعرف أسباب الهجوم الذي وقع في منطقة تتمتع بحراسة مشددة لأهميتها كأحد مداخل القصر الرئاسي بالصومال.
ولم تعلق السلطات الأمنية تفاصيل الحادث إلا أن أصابع الاتهام تشير إلى ضلوع حركة الشباب الإرهابية في هذا الهجوم الإرهابي رغم أنها لم تعلن مسؤوليتها عن الهجوم.
وتتبع مليشيات الشباب المرتبطة بتنظيم القاعدة أسلوب زرع الألغام في الشوارع الرئيسية وقرب الأماكن التي تتمتع بالحرسة الأمنية الشديدة.
ويعد الخبراء الأمنيبن الأمر، كأحد أهم أساليب العمليات الإرهابية التي ينفذها التنظيم الإرهابي وراح ضحيتها عشرات المدنيين الأبرياء منذ بدء إرهابها المسلح في عام 2007 .
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