مدير إدارة التوجيه المعنوي في الجيش الليبي: خروج المرتزقة من البلاد شرط أساسي لتنفيذ وقف إطلاق النار المزيد

قال اللواء خالد المحجوب، مدير إدارة التوجيه المعنوي في الجيش الليبي، مساء السبت، إن خروج المرتزقة من البلاد شرط أساسي لتنفيذ وقف إطلاق النار.

وأضاف المحجوب، في تصريحات صحفية، أن مخرجات مؤتمر برلين تحتم خروج المرتزقة والأجانب من البلاد.

وأكد أن تركيا تواصل اختراقاتها وانتهاكاتها في البلاد أمام مرأى المجتمع الدولي، مضيفا أن "تركيا أصبحت تتحكم بالوضع في طرابلس".

ورغم التزام الجيش الليبي بتعهداته الدولية وقرار وقف إطلاق النار المنبثق عن إعلان القاهرة، إلا أن المليشيات الموالية لتركيا والمرتزقة السوريين لا يزالون يحشدون قواتهم للهجوم على تمركزات الجيش الليبي شرقي مصراتة غربي سرت.