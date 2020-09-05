الخليج 365السبت 2020/9/5 11:49 م بتوقيت أبوظبي
قتل جنديان فرنسيان ضمن قوة برخان المنتشرة في الساحل الأفريقي لمحاربة الإرهاب، السبت، وذلك في انفجار عبوة ناسفة شمالي مالي.
وقال بيان صادر عن الرئاسة الفرنسية، إن الجنديين قتلا في انفجار عبوة ناسفة محلية الصنع خلال مرور آليتهما المدرعة في منطقة تيساليت شمالي مالي بالإضافة إلى إصابة جندي ثالث.
وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، تعهد الشهر الماضي، بتشديد إجراءات الأمن لحماية المواطنين الفرنسيين في منطقة الساحل الأفريقي.
وجاءت هذه التصريحات بعد مقتل ستة من موظفي الإغاثة الفرنسيين بالرصاص في النيجر.
وتشهد منطقة الساحل الأفريقي، وخصوصا مالي والنيجر وبوركينا فاسو، هجمات متزايدة للجماعات الإرهابية رغم نشر قوات حكومية وأكثر من خمسة آلاف عنصر في القوات الفرنسية من قوة برخان، لمكافحة الإرهاب.
وتسببت الهجمات الإرهابية في مقتل نحو 4000 شخص في البلدان الأفريقية الصحراوية الثلاثة العام الماضي، بحسب تقديرات الأمم المتحدة.
كانت هذه تفاصيل خبر "الإليزيه": مقتل جنديين فرنسيين في مالي المزيد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بوابة العين الإخبارية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.