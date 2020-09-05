بلماضي يجهز "خطة ذكية" لإحياء مسيرة معشوق الجزائريين

بات متوقعا أن يتخذ جمال بلماضي، المدرب الوطني لمنتخب الجزائر، قرارا خلال الفترة المقبلة بالتخلي عن خدمات الصاعد آدم وناس، صانع لعب فريق نابولي الإيطالي ومعشوق جماهير الخضر، خلال المعسكر المنتظر إقامته في شهر أكتوبر/ تشرين الأول المقبل.



وأوضحت مصادر مقربة من منتخب الجزائر، لمراسل "العين الرياضية"، أن بلماضي عقد العزم على اتخاذ هذا القرار، بسبب العديد من التطورات غير المتوقعة التي كان ضحيتها النجم الواعد، وستكون سببا في ابتعاده عن تشكيلة بطل أفريقيا خلال الفترة المقبلة على أقل تقدير.

وأكدت المصادر ذاتها أن وضعية آدم أوناس الصعبة مع ناديه نابولي هي السبب الأبرز في قرار مدرب الخضر، حيث بات في موقف لا يحسد عليه بعدما بات مرغوب فيه من طرف فريق الجنوب الإيطالي، الساعي للتخلص منه بشتى الطرق، لكنه عاجز عن ذلك بسبب ضعف العروض المقدمة لضمه.

وأشارت إلى أن بلماضي، وبالتنسيق مع اللاعب، قرر إستبعاده عن المنتخب الجزائري خلال معسكره المقبل، لأنه سيمتد لعدة أيام فقط بعد غلق الميركاتو الصيفي في إيطاليا، مما يعني أن وناس قد يكون حينها انضم لفريق جديد، مما سيتطلب منه البقاء معه والعمل على التأقلم بأسرع وقت ممكن لاسترجاع مستواه المعهود.





Advertisements

شبح الإصابة

المصادر أكدت كذلك أن بلماضي يتخوف على لاعبه المميز أيضا من إمكانية التعرض لإصابة في المعسكر الذي لن يشهد أي مباراة رسمية، لذا فضل السماح له بالتواجد مع ناديه، والتحضير لقادم التحديات، خاصة أنه يعلم معاناة النجم الموهوب من الضعف البدني، وأنه لا يمر عليه موسم دون التعرض لإصابة تجبره على الغياب عن مباريات مهمة.

وأشارت إلى أن مدرب الخضر وفقا لذلك لا يريد وضع نجمه في حرج خلال هذه الفترة على الأقل تفاديا لأي مفاجأة غير سارة، وأملا في تغير الوضع الحالي وانضمامه لفريق جديد يتمكن معه من حجز مكان أساسي في التشكيلة والعودة إلى سابق عهده وأفضل مستوياته.





تفكير استراتيجي

المصادر أوضحت كذلك أن الاستبعاد المرتقب لوناس يعتبر حركة استراتيجية ذكية من طرف بلماضي، مهندس تتويج الجزائر بلقب كأس أمم أفريقيا الأخيرة "مصر 2019" يهدف منها إلى تحفيز اللاعب وتشجيعه على إخراج أفضل ما عنده خلال المعسكرات المقبلة لـ"الخضر".

وأكدت أن المدرب سيشرح للاعبه وجهة نظره، بأن عدم دعوته للمعسكر الغرض منه البحث عن مصلحته، وهو ما سيجعل وناس يسعى لرد الجميل لمدربه على أرض الملعب عندما يستعيد مشواره الاحترافي المميز مع فريق جديد خلال الفترة المقبلة، وبذل أقصى ما عنده لخدمة قميص محاربي الصحراء وقيادتهم لتحقيق إنجاز جديد.

يذكر أن وناس كان أحد أفراد الكتيبة الذهبية التي قادت منتخب الجزائر للفوز بأمم أفريقيا 2019 بعد غياب 29 عاما، بعد منافسة شرسة مع عمالقة القارة السمراء، وأداء قوي اكتسب إعجاب وتقدير واحترام كل الخبراء والمتابعين، حيث شارك في 3 مباريات سجل خلالها 3 أهداف.