شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر سوريا تسجل 3 وفيات و63 إصابة جديدة بفيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 5 سبتمبر 2020

متابعات_ الخليج 365

أعلنت وزارة الصحة السورية تسجيل 63 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، فضلا عن تسجيل 3 حالات وفاة.

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وقالت وزارة الصحة السورية في بيان لها أمس السبت تلقت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) نسخة منه، إنه تم "تسجيل 63 إصابة جديدة بفيروس كورونا بينها 26 إصابة في دمشق و26 في حلب، ما يرفع عدد الإصابات المسجلة في سورية إلى 3104، وتسجيل شفاء 17 حالة من الإصابات المسجلة بفيروس كورونا، ليرتفع عدد حالات الشفاء إلى 715 حالة".

وأشار البيان إلى تسجيل 3 حالات وفاة من الإصابات المسجلة بفيروس كورونا ليرتفع عدد الوفيات إلى 130.