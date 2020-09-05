شكرا لقرائتكم خبر مشاريع صحية وإغاثية سعودية للاجئين في طرابلس اللبنانية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - دشن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس الأول المشروعات التي ينفذها ويمولها في مدينة طرابلس شمال لبنان، تحت عنوان «بناء السلام من خلال التعاون»، بهدف إرساء الاستقرار المجتمعي في البلدات والقرى الأشد احتياجا، وذلك بالتعاون مع المنظمة الدولية للهجرة.

وباشر فريق المركز في قرية بحنين بقضاء الضنية شمال لبنان، بالتكفل بإعادة تأهيل وتجهيز مستوصف ومركز طبي يرمي إلى رفع مستوى الخدمات لفائدة سكان القرية.

وفي بلدة تل حياة العكارية، جرى افتتاح مشروع طريق زراعية، وترميم حديقة البلدة بهدف تعزيز الاندماج بين اللبنانيين واللاجئين السوريين القاطنين في تلك المنطقة.

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كما دشن فريق المركز في بلدة مركبتا، مشروعين إغاثيين أحدهما للمياه والآخر للإنارة بالطاقة الشمسية؛ سعيا إلى توفير المياه الصالحة للشرب عبر حفر الآبار وتحسين الوصول إليها، وكذلك إلى إنارة الشوارع والأزقة باستخدام الطاقة الشمسية مما يعزز خاصية الأمان والعيش بكرامة لقاطني المنطقة.

أما في مدينة طرابلس افتتح فريق مركز الملك سلمان للإغاثة مركز «أبجد شباب»، والذي يهدف إلى تعزيز الجانب الاجتماعي والثقافي والرياضي وتنمية المهارات لدى سكان المنطقة خاصة من فئة الشباب والأطفال.

وأنهى فريق المركز جولته في قرية البداوي الشمالية، حيث افتتح خلالها مركزا طبيا متخصصا في تأهيل الصحة العامة، وذلك لرفع المعاناة عن أهالي تلك القرية.