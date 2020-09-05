الجيش اليمني يحرر سلسلة جبال شرق مدينة الحزم بالجوف

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - قالت الحكومة اليمنية إن النداء الذي أطلقه رئيس الاتحاد الوطني لتنمية الفئات الأشد فقرا «المهمشين» نعمان الحذيفي، يكشف جانبا من الكارثة التي حلت بإحدى فئات المجتمع اليمني، حيث تمارس ميليشيات الحوثي بحقهم جرائم إبادة جماعية عبر حشدهم والزج بهم إلى جبهات القتال.

وأكد وزير الإعلام معمر الإرياني أن «النداء للمجتمع الدولي جاء بعد أشهر قليلة من إطلاق زعيم ميليشيات الحوثي ما أسماه «برنامج وطني للعناية بما سماهم أحفاد بلال»، والذي كان «يافطة» للتغرير بهم واستدراجهم لمحارق الموت، واستغلالهم لتغطية العجز البشري الذي تعانيه الميليشيات بعد تكبدها خسائر فادحة في مختلف جبهات القتال».

وطالب الأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان ومناهضة التمييز العنصري بالقيام بواجباتها الإنسانية والأخلاقية إزاء هذه الجرائم، ووقف استغلال ميليشيات الحوثي للحالة المعيشية لهذه الشريحة من المجتمع، واستخدامها لهم وقودا لمعارك الميليشيات العبثية ومخططات نظام طهران التي تستهدف أمن اليمن والإقليم والعالم.

ميدانيا تشهد جبهات الفاخر بالضالع والجوف وصرواح مأرب والبيضاء والساحل، معارك عنيفة بين قوات الجيش اليمني وميليشيات الحوثي الإرهابية. وأكد مصدر ميداني أن القوات المشتركة أفشلت هجوما للحوثي على تلة عثمان وباب غلق وحبيل الكلب بجبهة الفاخر شمال الضالع، وكبدت الانقلابيين خسائر فادحة في الأرواح والعتاد، وقتل العشرات من ميليشيات الحوثي في جبهة المشيريف شمال البيضاء.

وأعلنت قوات الجيش اليمني تحرير سلسلة جبلية وعدد من المواقع المحيطة بها بمحافظة الجوف بعد معارك عنيفة.

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وقال بيان للمركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية إن قوات الجيش مسنودة بالمقاومة الشعبية تمكنت من تحرير عدد من المواقع التي كانت تتمركز فيها ميليشيات الحوثي شرق مدينة الحزم بالجوف.

وأوضح البيان أن الهجوم الذي وصفه بـ»النوعي» تمكن خلاله الجيش الوطني مسنودا بالمقاومة ورجال القبائل من تحرير «جبال حويشان» وعدد من المواقع المحيطة بها.

وأشار إلى أن الميليشيات تكبدت خسائر في الأرواح والمعدات، حيث لقي العشرات مصرعهم وأصيب آخرون، فيما دمرت مدفعية الجيش وطيران تحالف دعم الشرعية عربتين وطقمين قتاليين تابعين للميليشيات الانقلابية.

وأكد رئيس الأركان اليمني الفريق صغير بن عزيز استمرار المعارك ضد ميليشيات الحوثي في مختلف جبهات القتال حتى تحقيق النصر وتحرير آخر شبر في اليمن، مثمّنا الدعم والإسناد الذي يقدمه تحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية لقوات الجيش وللشعب اليمني من أجل تحقيق الأمن والاستقرار. واطلع ابن عزيز على سير العمليات العسكرية والانتصارات التي حققها الجيش الوطني مسنودا بالمقاومة في مختلف جبهات محافظة الجوف.

مشاهدات يمنية