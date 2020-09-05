حملة عراقية لملاحقة السلاح المنفلت

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وقال صدام إنه لم يتم فرض حظر التجوال خلال العملية التي انطلقت فجرا لنزع سلاح العشائر ووضع حد للنزاعات العشائرية والجريمة المنظمة وحماية الأهالي في عدد من الأقضية، وأشار إلى أنه سيتم السماح لكل منزل بالاحتفاظ بقطعة سلاح واحدة.
من جانب آخر انطلقت في مناطق وأحياء شرق بغداد أمس عمليات عسكرية مماثلة لملاحقة السلاح المنفلت شاركت فيها مختلف القوات العسكرية والأمنية.
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