1.5 مليون سوداني يواجهون خطر الغرق

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - فيما يواجه 1.5 مليون سوداني خطر الغرق من الفيضانات التي تشهدها البلاد، أعلن مجلس الأمن والدفاع في السودان حالة الطوارئ في كل أنحاء البلاد لمدة ثلاثة أشهر.

وقرر المجلس أمس اعتبار السودان منطقة كوارث طبيعية وتشكيل لجنة عليا لدرء ومعالجة آثار السيول والفيضانات لخريف 2020 برئاسة وزارة العمل والتنمية الاجتماعية وعضوية كل الوزارات والولايات والجهات ذات الاختصاص، لتنسيق وتوظيف الموارد وتكامل الأدوار المحلية والإقليمية والعالمية.

وقالت وزيرة العمل والتنمية الاجتماعية، لينا الشيخ، فى تصريحات صحفية عقب الاجتماع، إن المجلس استمع للتقارير المتعلقة بفيضانات هذا العام، ووقف على حجم الخسائر البشرية والأضرار المادية التي أسفرت عن تأثر 16 ولاية من ولايات السودان، ووفاة 99 مواطنا وإصابة 46 آخرين، وتضرر أكثر من نصف مليون نسمة، وانهيار كلي وجزئي لأكثر من 100 ألف منزل.

وأشارت إلى أن معدلات الفيضانات والأمطار لهذا العام تجاوزت الأرقام القياسية التي رصدت خلال عامي 1946 و1988، مع توقعات باستمرار مؤشرات الارتفاع.