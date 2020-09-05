الصين تطالب القادمين من أمريكا بشهادة كورونا

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تعتزم الصين إلزام القادمين على متن رحلات جوية مباشرة من الولايات المتحدة بتقديم شهادات تؤكد خلوهم من فيروس كورونا قبل 72 ساعة من الرحلة. ويجب أن تكون نتائج فحص المسافرين القادمين من الولايات المتحدة، وأولئك الذين يعبرون أي دولة أدرجتها الحكومة الصينية في قائمة الدول التي تطلب الفحص.

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