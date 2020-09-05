التليفزيون الرسمي يعلن نبأ عاجلاً بشأن صحة أمير الكويت

أعلن التليفزيون الرسمي الكويتي، مساء اليوم السبت، آخر مستجدات الحالة الصحية لأمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح.

وقال التليفزيون الكويتي إن حالة أمير البلاد "مستقرة وفي تحسن."

وكان مجلس الوزراء الكويتي، قد أعلن يوم الإثنين الماضي أن الشيخ صباح الخالد، رئيـس مجلس الوزراء، طمأن الحكومة على صحة أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح.

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وقال المجلس، في تغريدة عبر الحساب الرسمي على موقع تويتر، إن رئيس الوزراء أبلغ الحكومة بأن صحة أمير البلاد في تحسن.

وفي العاشر من أغسطس الماضي، طمأن رئيس مجلس الوزراء المجلس على صحة أمير البلاد، وقال إن "صحة أمير البلاد تشهد تحسناً ملحوظاً بحمد الله وفضله".

وتقول وسائل إعلامية إن أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح (91 عاماً) يستكمل العلاج في الولايات المتحدة عقب خضوعه لجراحة في الكويت.

وكان أمير الكويت قد غادر البلاد في الـ 23 من يوليو الماضي، متوجهاً إلى الولايات المتحدة الأمريكية وذلك لاستكمال العلاج.