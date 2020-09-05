محمد اسماعيل - القاهرة - روما - (أ ش أ): أعلنت وزارة الصحة الإيطالية اليوم السبت رصد ارتفاع ملحوظ في أعداد الإصابات بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 الأخيرة. وذكر التقرير اليومي للوزارة أن "هناك 1733 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية"، موضحا أن "مجمل الحالات الإيجابية (النشطة) حالياً يبلغ 30,099"، فيما "تم تسجيل 11 حالة وفاة منذ يوم أمس، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 35518 منذ بداية حالة الطوارئ"، حسب وكالة أنباء (آكي) الإيطالية.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر إيطاليا: ارتفاع ملحوظ في أعداد الإصابات بفيروس كورونا خلال يوم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.