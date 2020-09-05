"فيسبوك" يقطع البث المباشر على مناضل فرنسي قرر الانتحار

محمد اسماعيل - القاهرة - باريس - (ا ف ب)

قالت شركة "فيس بوك" السبت إنها ستحظر بث اللحظات الأخيرة لمناضل فرنسي من أجل "حياة كريمة" مصاب بمرض نادر، قرر الموت على المباشر عبر منصة التواصل الاجتماعي. وتوقف آلان كوك عن تناول الطعام والسوائل والأدوية بعدما امتنع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عن إعطائه الإذن للقيام بهذه الخطوة المثيرة للجدل.

أعلنت إدارة "فيسبوك" السبت، أنها ستمنع البث التدفقي لمناضل فرنسي من أجل "حياة كريمة" يعاني مرضًا مستعصيًا، بعدما قرر نقل ساعاته الأخيرة في بث مباشر عبر منصة التواصل الاجتماعي.

ويعاني آلان كوك (57 عامًا) مرضًا نادرًا للغاية يؤدي إلى التصاق جدران أوعيته الدموية، ما يتسبب بتوقف أو قصور في تدفق الدم في الأنسجة أو الأعضاء.

وأعلن كوك في وقت سابق توقفه عن تناول الطعام والسوائل والأدوية بعدما امتنع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، عن إعطائه الإذن بالموت بهذه الطريقة التي تثير الجدل في فرنسا وعدد من دول العالم.

وتوقع كوك أن يعيش أقل من أسبوع، مشيرًا إلى أنه سينقل ساعاته الأخيرة مباشرة عبر صفحته على "فيسبوك" اعتبارًا من صباح السبت.

أنظمة لا تسمح بعرض "الانتحار"

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وفي هذا الصدد، أعلنت "فيس بوك" السبت أن أنظمتها لا تسمح بنشر صور ومشاهد عن عمليات الانتحار.

وقال ناطق باسم موقع التواصل الاجتماعي "رغم احترامنا قرار (كوك) الهادف إلى لفت الانتباه إلى مشكلته المعقدة، اتخذنا بناء على نصيحة الخبراء تدابير لمنع البث المباشر عبر حساب آلان". مضيفا "أنظمتنا لا تسمح لنا بعرض محاولات الانتحار".

وحاول كوك السبت، قبل إعلان "فيس بوك"، أن ينشر مقطع فيديو آخر يشكو فيه أن الشبكة حظرت البث التدفقي لمقطع الفيديو على صفحته حتى 8 سبتمبر الجاري.

ماكرون يرد على كوك

وكتب مخاطبا داعميه "الأمر يعود إليكم الآن"، قبل أن ينشر عنوان "فيس بوك" في فرنسا، داعيا متابعيه إلى أن يبعثوا برسائل للشركة احتجاجا على "أساليبها في منع حرية التعبير".

وكتب كوك رسالة إلى قصر الإليزيه يطالب فيها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بالسماح لطبيب بأن يصف له نوعا من الباربتيورات (أدوية مثبطة للجهاز العصبي) لكي "يرحل بسلام".

ورد ماكرون في رسالة إلى كوك جاء فيها "لأنني لست فوق القانون، لا أستطيع تلبية طلبكم. لا يمكنني أن أطلب من أي كان تخطي إطارنا القانوني الحالي".