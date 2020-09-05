الدروس الخصوصية وشكل اليوم الدراسي.. ملفات تنتظر حسم وزير التعليم الثلاثاء المقبل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب– أسامة علي:

أنهت وزارة التربية والتعليم استعداداتها، لإعلان خطة العام الدراسي الجديد في ظل استمرار أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه سيعقد مؤتمرًا صحفيًا الثلاثاء المقبل، لإعلان التفاصيل الخاصة بنظام الدراسة في المدارس في العام الدراسي الجديد.

ومن المتوقع أن يحسم الوزير خلال المؤتمر، عدة ملفات شائكة، تتعلق باليوم الدراسي ونظام الثانوية العامة الجديدة، ومصير الدروس الخصوصية، في ظل انتشار جائحة فيروس كورونا، حفاظًا على سلامة نحو 22 مليون طالب.

وأعلنت وزارة التربية والتعليم، خريطة العام الدراسي الجديد، والتي ستبدأ 17 أكتوبر 2020، حتى 24 يونيو 2021 (مدة الدراسة الفعلية 33 أسبوعًا).

شكل اليوم الدراسي

من المتوقع أن يكون اليوم الدراسي مختلفًا عن سابقيه، والعمل على خلق مساحات تباعد اجتماعي بين الطلاب، وعدم زيادة كثافة الفصل على 25 طالبًا، وبالتالي سيتم توزيع الطلاب على فترات دراسية صباحي ومسائي.

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كما سيتم تقسيم أيام الأسبوع على المراحل المختلفة، فعلى سبيل المثال أن يتم تقسيم المرحلة الابتدائية إلى قسمين، من الصف الأول وحتى الثالث الابتدائي، ومن الصف الرابع وحتى الصف السادس الابتدائي، لكل منهما 3 أيام أسبوعيًا.

أما فيما يتعلق بالمرحلتين الإعدادية والثانوية، سيتم الاعتماد بشكل أكبر على استخدام التكنولوجيا الحديثة في عملية التعلم، والاستفادة من المنصات التعليمية التي أطلقتها الوزارة، ومن الممكن رفع الغياب عن الطلاب.

الثانوية العامة

ستستفيد المرحلة الثانوية في العام المقبل، من وجود التابلت (بداية من الصف الأول وحتى الثالث الثانوي)، وسيكون نظام التقييم بالنظام المعدل بحيث يكون الامتحان على نفس مستوى الصعوبة وليس موحد في شكل الأسئلة، اتساقًا مع رؤية الوزارة لقياس مستويات الفهم والتحصيل وكذلك التعامل مع ظاهرة الغش.

الدروس الخصوصية

من المتوقع أن يعلن الوزير، الاعتماد على البرامج الفضائية والقنوات التعليمية، إضافة إلى مجموعات التقوية داخل المدرسة، كبديل للدروس الخصوصية، كما سيتم الاعتماد على المنصات الإلكترونية للوزارة.