صور.. حملة لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة غربي الأقصر

محمد اسماعيل - القاهرة - الأقصر - محمد محروس:

شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة القرنة غربي الأقصر، اليوم السبت، حملة مكبرة لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة.

جاء ذلك بحضور محمد عبد الفتاح آدم سكرتير عام محافظة الأقصر، واللواء الدكتور عماد أبو العزايم السكرتير المساعد، والعميد علاء عبد الجابر رئيس مدينة القرنة، والقيادات التنفيذية والأمنية.

أوضح العميد علاء عبد الجابر رئيس مركز ومدينة القرنة، أن قرارات الإزالة تضمنت 3 حالات بناء على أملاك الدولة بمسطح إجمالي 295 م2، وحالة على طريق الرواجح ببناء 3 محلات على مساحة 70 م2، و11 حالة بناء بدون تراخيص على مساحة 1100 م2، وحالة إزالة لأسوار على أراضي زراعية على مساحة 3200م2، وحالة أسوار على مساحة 80 م2.

من جانبه أكد محافظ الأقصر على تكثيف أعمال حملات إزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة، لضمان استرجاع حق الدولة وعدم التهاون مع المخالفين، في ضوء تنفيذ قرارات رئيس الجمهورية.