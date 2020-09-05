أعلنت وزارة الصحة الجزائرية، اليوم السبت، تسجيل 298 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، وهي أول مرة تنخفض فيها الإصابات اليومية بالفيروس تحت حاجز الـ300منذ أواخر يونيو.
وكشف رئيس لجنة متابعة ورصد فيروس كورونا، جمال فورار، أن العدد الإجمالي للإصابات ارتفعإلى 46071 حالة، فيما تم تسجيل 10 وفيات جديدة، ليرتفع إجمالي حالات الوفاة إلى 1549.
وتم تسجيل 222 حالة شفاء جديدة، ليرتفع عدد المتعافين إلى 32481، بينما يوجد 42 مريضا داخل وحدات العناية المركزة.
كانت هذه تفاصيل خبر الجزائر.. إصابات كورونا اليومية تحت حاجز الـ300 لأول مرة منذ أشهر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.