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الجيش المالي يعلن عن مقتل 20 مسلحا في عملية عسكرية قرب الحدود الموريتانية

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قال الجيش المالي يوم السبت، إنه قتل أكثر من 20 مسلحا في منطقة غيري قرب الحدود مع موريتانيا.

وذكر بيان للجيش: "قتلت القوات المسلحة أكثر من 20 إرهابيا في هجوم بمنطقة غيري".

وشهدت المنطقة ذاتها قبل يومين مقتل 10 جنود ماليين في

انفجار عبوة ناسفة بقافلة عسكرية بين بلدتي نارا وغيري، وهو أعنف هجوم منذ إجبار رئيس مالي إبراهيم بوبكر كيتا على ترك السلطة في 18 أغسطس الماضي.

كما أن انفجار لغم في 22

من أغسطس الماضي، أودى بحياة 4 جنود.

ويعاني الجيش المالي من هجمات متتالية ينفذها مسلحون ينتمون لتنظيم "نصرة الإسلام والمسلمين" والذين سيطروا على أجزاء من شمال مالي منذ عام 2012، ورغم التدخل العسكري الفرنسي في المنطقة لا تزال الهجمات المسلحة متواصلة ومؤخرا اتسع نطاقها من شمال مالي إلى وسطها ثم إلى بوركينا فاسو والنيجر المجاورتين.

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