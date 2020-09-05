الرئيس العراقي يدعو إلى إقرار قانون الانتخابات

دعا الرئيس العراقي، برهم صالح، اليوم السبت، مجلس النواب إلى إقرار القوانين المهمة وأبرزها قانون الانتخابات المعدل وفقا لموقع روسيا اليوم. وقال في بيان صحفي: "نرحب ببدء الفصل التشريعي الجديد لمجلس النواب، وندعو إلى مناقشة وإقرار مشاريع القوانين المهمة". لمجلس النواب، وندعو إلى مناقشة وإقرار مشاريع القوانين المهمة". وأضاف، أن "المرحلة الحالية تواجه تحديات عدة وتتطلب المضي قدماً نحو إقرار مشاريع القوانين المهمة وأبرزها استكمال تشريع قانون الانتخابات بما يضمن نزاهتها ويعيد الثقة بالعملية الانتخابية". مشاريع القوانين المهمة وأبرزها استكمال تشريع قانون الانتخابات بما يضمن نزاهتها ويعيد الثقة بالعملية الانتخابية". وأكد صالح، "أهمية دور المؤسسة التشريعية في تلبية متطلبات المواطنين المعيشية والأمنية والصحية، والسبل الكفيلة للحد من تداعيات جائحة كورونا الوبائية والاقتصادية في البلاد".

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