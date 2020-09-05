facebook يزيل الحسابات المتطرفة

أزال موقع facebook حسابات حركة "باتريوت براير" (صلاة وطنية) الأمريكية اليمينية المتطرفة التي تورطت في أعمال عنف ضد متظاهرين مناهضين للعنصرية في بورتلاند منذ أسابيع، وقُتل أحد أعضائها بالرصاص مؤخراً. وقال الموقع لوكالة فرانس برس: "إن صفحات هذه المجموعة الصغيرة أزيلت من (facebook) و(instagram) في إطار جهودنا المستمرة لحظر الميليشيات العنيفة من منصّتنا". وفي مدينة بورتلاند في شمال غربي الولايات المتحدة، يحتج المتظاهرون بلا كلل ضد وحشية الشرطة منذ وفاة جورج فلويد الأمريكي. وأزال facebook صفحات المجموعة بموجب تحديث لقواعده من أجل الحد بشكل أفضل من انتشار الحركات التي تحرض على الكراهية والعنف. وفي منتصف أغسطس، قام بحظر وفرض قيود على آلاف الحسابات اليمينية المتطرفة، لا سيما تلك المرتبطة بتيار "كيوأنون"، وهي مجموعة من نظريات المؤامرة التي روج لها بشكل أساسي أنصار دونالد ترمب.



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