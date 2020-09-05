كتب هاني نصر العربي في السبت 5 سبتمبر 2020 10:16 مساءً - انت الان تقراء خبر "طعنه في الظهر".. تقرير يفضح غدر قطر تجاه العرب لصالح إيران وميليشياتها (فيديو) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

مع استمرار للأزمة الخليجية نتيجة لتعنت الجانب القطري الذي رفض مطالب الدول الأربعة على مدار الأعوام، والتي تتمثل في 13 طلباً وعلى رأسها التوقف عن دعم التيارات الإرهابية والمناوئة لأمن واستقرار دول الخليج،

وعلى الرغم من محاولات الدول الأربعة تعديل سياسة الدوحة وعودتها إلى الصف الخليجي والعربي، إلا أنه في كل مرة تثبت قطر أنها طعنة في الظهر الخليجي، حسبما جاء بتقرير منصة "مداد نيوز" السعودية.

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وأوضح التقرير ما فعلته قطر في الرابع من سبتمبر 2015 حينما غدرت بشباب الخليج وسربت إحداثيات عسكرية خاصة بقوات التحالف في اليمن ما ساعد الميليشيات الحوثية على استهداف الجنود.

وأنه قبل الاستهداف بوقت قصير سحبت قطر جنودها من الموقع ما أدى لاستشهاد 45 إماراتيًا و10 سعوديين و5 بحرينيين، وهذا الحادث كشف عن غدر قطر للعرب لصالح إيران وميليشياتها الحوثية وأثبتت علاقات قطر السرية مع الإرهابيين التي كانت تزودهم بإحداثيات مواقع قوات التحالف لاستهدافها. جريمة الرابع من سبتمبر تكشف دور قطر الخبيث في محيطها العرب وتعاونها المستمر مع الإرهاب والتطرف.