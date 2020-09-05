حفاظا على سلامة الطلبة.. كلية الحقوق بطنجة تحدث مركزا لإجتياز امتحانات الدورة الربيعية

أعلن عميد كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، اليوم السبت، عن إحداث مركز إضافي في تارجيست لاجتياز امتحانات الدورة الربيعية.

وكشف بلاغ للكلية، أنه نظرا لبعد المسافة بين مدينة ترجيست والحسيمة، وحرصا على سلامة الجميع، فقد تقرر أن على جميع الطلبة القاطنين في مدينة ترجيست، الذين سبق لهم التسجيل بمركز الحسيمة، أن يؤكدوا تسجيلهم بالمركز المحدث، في أجل أقصاه الثلاثاء 8 شتنبر الجاري.

وكان عميد كلية الحقوق بطنجة محمد يحيا، قد أكد في تصريح سابق للموقع إن 14 ألف طالب سيجتازون الامتحانات الجامعية في خمسة مراكز بعاصمة البوغاز، بين فاتح شتنبر إلى غاية 15 من الشهر نفسه.

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وقال يحيا أن مدينة طنجة ستستقبل 95 في المائة من الطلبة سيتوزعون على كلية الحقوق، والمدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية، والمدرسة الوطنية للتجارة والتسيير، وملحقتي كلية الحقوق، بينما سيجتاز البقية امتحاناتهم في أقاليمهم، ابتداء من منتصف شهر شتنبر.

واتخذت كلية الحقوق في طنجة جميع التدابير الوقاية من فيروس كورونا المستجد، قبل انطلاق الامتحانات الجامعية للدورة الربيعية، من احترام لمسافة التباعد الجسدي، وكذا تعقيم أيديهم، وقياس درجات حرارتهم، ثم منحهم قناعا واقيا، قبل أن يسمح لهم بالولوج إلى مرافق الكلية.