آخرهم المغربي منير الحدادي.. إيبيزا.. جزيرة لاعبي كرة القدم المصابين بـ”كورونا”

تطرق موقع “أوكي دياريو” الاسباني للقاسم المشترك بين مجموعة من لاعبي كرة القدم المصابين بفيروس “كورونا” المستجد، والذين كان آخرهم اللاعب المغربي منير الحدادي، مهاجم إشبيلية.
وشدد المصدر ذاته على كون اللاعبين الذين تأكدت إصابتهم بفيروس “كورونا” المستجد، آخرهم منير الحدادي يجمع أغلبهم قاسم مشترك هو قضاء العطلة الصيفية بجزيرة إيبيزا.
وأضاف “لن يكون أول ولا آخر لاعب يصاب بالجائحة، العديد من اللاعبين المصابين بالفيروس لديهم قاسم مشترك، قضاء العطلة بإيبيزا، آخرهم منير الحدادي وقبله 6 لاعبين من باريس سان جيرمان الفرنسي”.
وتابع الموقع “نتحدث عن نيمار، إيكاردي، كايلور نافاس، دي ماريا، باريديس وماركينيوس، كلهم قضوا جزء من عطلتهم بالجزيرة، المكان المفضل للعديد من اللاعبين وعائلاتهم”.
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