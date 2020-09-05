شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس المصري: نتضامن مع السودان في مواجهة السيول والان نبدء بالتفاصيل

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي تضامن بلاده مع السودان في مواجهة السيول والفيضانات التي تجتاح السودان حاليًا، منوّهاً إلى استعداد مصر الدائم لتقديم كل سُبل الدعم للأشقاء السودانيين في هذه الفترة الدقيقة للتعامل مع آثار الفيضانات.

وأعرب الرئيس السيسي في تغريدة له على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" اليوم، عن خالص التضامن مع السودانيين حكومة وشعباً جراء السيول والفيضانات التي تجتاح السودان، والتي أدت إلى خسائر مفجعة في الأفراد والممتلكات، داعياً المولى عز وجل أن يشفي الجرحى ويلهم أسر الضحايا في السودان الشقيق الصبر والسلوان.