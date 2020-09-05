السيسي يؤكد دعم البحرين في مواقفها السياسية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 5 سبتمبر 2020

متابعات_ الخليج 365

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خصوصية العلاقات المصرية البحرينية الممتدة عبر عقود من التعاون المثمر والتنسيق الوثيق بين البلدين، حسبما أفادت الهيئة الوطنية للإعلام.



وأوضح الرئيس السيسي أن ذلك يتجسد في التوافق في وجهات النظر والرؤى بين مصر والبحرين تجاه قضايا وأزمات المنطقة المختلفة، والدعم المتبادل لمواقف الدولتين الشقيقتين داخل جميع المحافل الدولية والإقليمية، مؤكداً في هذا السياق استمرار الدعم المصري للبحرين في كل مواقفها السياسية.

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جاءت تصريحات السيسي خلال استقباله اليوم، وزير خارجية البحرين عبد اللطيف الزياني، بحضور وزير الخارجية المصري سامح شكري، وسفير مملكة البحرين بالقاهرة هشام الجودر، حسبما أفاد المتحدث باسم الرئاسة المصرية السفير بسام راضي.

من جانبه، أكد وزير الخارجية البحريني الحرص على تعزيز وتوطيد العلاقات الأخوية الوثيقة بين البلدين بما يحقق المصالح المشتركة، ويعزز الأمن والاستقرار للمنطقة، خاصةً في ضوء الجهود المصرية المقدرة للحفاظ على السلم والأمن على المستوى الإقليمي خلال المرحلة الدقيقة الحالية التي تتعاظم فيها التحديات.

وأوضح المتحدث الرسمي أن اللقاء تناول سبل تعزيز العلاقات الثنائية على مختلف الصعد.