- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر شباب الصحفيين المصريين : تمويلات ضخمة من قطر وتركيا والإخوان لتشويه مصر والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 5 سبتمبر 2020
متابعات_ الخليج 365
كشفت جبهة شباب الصحفيين المصريين تفاصيل وأسرار المخطط الجديد من أجهزة المخابرات القطرية والتركية لتشويه مصر وتصدير صوره غير حقيقية عن الأوضاع المستقرة في البلاد.مؤكدة الجبهة علي أن كلمة السر في الحملة الجديدة ضد الدولة المصرية"منظمة العفو الدولية".
قال هيثم طوالة رئيس الجبهة في تصريحات صحفية:ان هاكان فيدان رئيس جهاز المخابرات التركية أتفق مع رفيقة في الكذب والفبركة محمد المسند رئيس جهاز المخابرات القطرية على شن حملة جديدة كاذبة ضد الدولة المصرية من خلال نشر الأكاذيب وبت الفتن وإطلاق الشائعات.
وأضاف طوالة: من المعروف أن المخابرات القطرية والتركية تديران منظمة العفو الدولية حيث قاموا بمنح المنظمة تمويلات ضخمة للبدء في الحملة الوهمية التي تستهدف البلاد بالتعاون مع تنظيم الإخوان الدولي.
أشار رئيس الجبهة إلي ان الشعب المصري العظيم البطل الحقيقي في معركة البناء والتنمية والمؤمن بالرسائل الوطنية للدولة المصرية والمقدر جيدا لحجم التحديات الجسام التي تواجهها مصر كشف ألاعيب قطر وتركيا ويعلم جيدا أن منظمة العفو الدولية ومن على شاكلتها من المنظمات المسيسة الممولة المشبوهة تعمل لصالح اجهزه المخابرات القطرية والتركية ويعمل بها العديد من جماعة الإخوان الإرهابية وأبناء قيادات التنظيم الدولي والهاربين خارج مصر.
كانت هذه تفاصيل خبر شباب الصحفيين المصريين : تمويلات ضخمة من قطر وتركيا والإخوان لتشويه مصر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.