شباب الصحفيين المصريين تكشف تفاصيل خطة قطر وتركيا للهجوم على مصر.. كلمة السر"العفو الدولية"

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 5 سبتمبر 2020

متابعات_ الخليج 365

كشفت جبهة شباب الصحفيين المصريين تفاصيل واسرار المخطط الجديد من أجهزة المخابرات القطرية والتركية لتشويه مصر وتصدير صوره غير حقيقية عن الأوضاع المستقرة في البلاد.مؤكدة الجبهة علي أن كلمة السر في الحملة الجديدة ضد الدولة المصرية"منظمة العفو الدولية".



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وقال هيثم طوالة رئيس الجبهة في تصريحات صحفية:ان هاكان فيدان رئيس جهاز المخابرات التركية أتفق مع رفيقة في الكذب والفبركة محمد المسند رئيس جهاز المخابرات القطرية على شن حملة جديدة كاذبة ضد الدولة المصرية من خلال نشر الأكاذيب وبت الفتن وإطلاق الشائعات.

وأضاف طوالة: من المعروف أن المخابرات القطرية والتركية تديران منظمة العفو الدولية حيث قاموا بمنح المنظمة تمويلات ضخمة للبدء في الحملة الوهمية التي تستهدف البلاد بالتعاون مع تنظيم الإخوان الدولي.

وأشار رئيس الجبهة إلي ان الشعب المصري العظيم البطل الحقيقي في معركة البناء والتنمية والمؤمن بالرسائل الوطنية للدولة المصرية والمقدر جيدا لحجم التحديات الجسام التي تواجهها مصر كشف ألاعيب قطر وتركيا ويعلم جيدا أن منظمة العفو الدولية ومن على شاكلتها من المنظمات المسيسة الممولة المشبوهة تعمل لصالح اجهزه المخابرات القطرية والتركية ويعمل بها العديد من جماعة الإخوان الإرهابية وأبناء قيادات التنظيم الدولي الهاربين خارج البلاد.