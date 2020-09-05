ثروت الخرباوى لـ"صالة التحرير": الإخوان اتفقوا على مرشد سرى متواجد فى مصر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال ثروت الخرباوى المفكر والكاتب، إن شباب الجماعة الإرهابية يرفضون تنصيب إبراهيم منير مرشدًا للجماعة الإرهابية، مضيفا أن الإخوان ارتكبوا جرائم، وعنصر إخوانى هو من أرشد الأمن عن مكان محمود عزت، مؤكدا أن الإخوان كانوا يعتدون على بعضهم البعض داخل السجون.

وأضاف ثروت الخرباوي، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج " صالة التحرير" المذاع على قناة "صدى البلد"، أنه وفقا لرواية عناصر الإخوان فإن إبراهيم منير ارتكب مخالفات مرتبطة بعقيدة للإخوان في التواصل مع المخابرات البريطانية بشكل واضح.

وتابع ثروت الخرباوى: "إبراهيم منير له صلة لصيقة بمحمود عزت، فإبراهيم منير شخصية مثيرة للمشاكل والجدل"، مضيفا: "الإخوان داخل مصر يؤكدون أن إبراهيم منير لا يعلم شيئاً عن الإخوان داخل مصر".

ولفت ثروت الخرباوى: "كانت هناك مشكلة قديمة تتكرر في الاخوان وهي اختيار من يقوم بأعمال المرشد"، مضيفا: "هناك مرشد سري اتفقت جماعة الإخوان عليه وهو متواجد في مصر.. ومحمود عزت خطط لجرائم وهو في سن السبعين".