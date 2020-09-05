شكرا لقرائتكم خبر عن النائب رضوان الزيات يكشف دور "الجزيرة" فى نشر الفتنة وتشويه المشروعات القومية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال النائب رضوان الزياتى، إن الجماعة الإرهابية تعتمد على وسائل الإعلام فى تشويه صورة مؤسسات الدولة، ونجدها كل حين وآخر تنشط مع الإعلان عن افتتاحات جديدة أو الإعلان عن تدشين المزيد من المشروعات القومية، حيث تقوم قنواتهم وإعلامهم الخبيث وعلى رأسها الجزيرة بعمل تقارير مفبركة وبث الأخبار الكاذبة والشائعات بشأن هذه المشروعات او الافتتاحات، ويتم الاستعانة بعدد من التابعين لهم أو بقص بعض الأحاديث القديمة ووضعها فى سياق غير الذى قيلت فيه من أجل الوصول لأهدافهم الخبيثة.

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وأوضح عضو مجلس النواب، فى تصريحات لـ"الخليج 365"، أن إعلام الإرهابية يعتمد فى المقام الأول والأخير على الأخبار الكاذبة وعلى نشر الشائعات وزرع بذور الفتنة بين المواطنين، وهذه ليست بالسياسة الجديدة على هذه الجماعة الإرهابية ولكنها أسلوب حياة لهذه الجماعات الممولة والإعلام المشبوه، فهم يريدون زعزعة الأمن والاستقرار من خلال نشر أخبار مفبركة.

وأشار عضو البرلمان إلى ان الفترة الأخيرة شهدت الدولة المصرية العديد من الإنجازات على صعيد مختلف الشرائح المجتمعية، مما تسبب فى إصابة هذه الجماعة بالجنون، فهم يريدون أن يكونوا فى المشهد، خاصة بعدما كشف الشعب المصرى بل والعالم ألاعيبهم الخبيثة، فهم يحاولون طوال الوقت أن يكونوا متواجدين على الساحة ولكنهم لن يصلوا لأهدافهم الخبيثة، وكل ما يروجون له عبر إعلامهم المسموم عبارة عن شائعات بعيدة عن أرض الواقع وما يتم من إنجازات على الأرض خير دليل، وأبلغ رد على هذه الإدعاءات الكاذبة.