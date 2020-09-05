شباب الصحفيين المصريين:" الصيدلانية" كشفت كذب قناة الجزيرة.. واشادت بمهنية الشرطة

كشفت جبهة شباب الصحفيين المصريين إن الصيدلانية المصرية ياسمين رشاد شنت هجوما عنيفا على قناة الجزيرة القطرية، بعد استغلال القناة استغاثة كانت توجهها بعد تعرضها للاعتداء من قبل أحد عمال «الديلفري» في محاولة يائسة وبائسة من القناة العميلة للإساءة لمصر.

وقال هيثم طوالة رئيس الجبهة في بيان صحفي الثلاثاء: أن الدكتورة الصيدلانية وجهت ضربة قاسية لقناة الجزيرة بعد أن نشرت عبر حسابها على فيسبوك، قائلة «ردا على قيام قناة الجزيرة بنشر اللايف الذي كنت استغيث فيه لنجدتي على إثر تعرضي لتعدي من عامل التوصيل عليا بالصيدلية التي اعمل فيها، وكان هذا رد فعل انفعالي، لكنني أرفض جملة وتفصيلا محاولة استغلال الحدث سياسيا ضد البلد».

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وأشادت الصيدلانية بمهنية الشرطة في التعامل مع الموقف، مؤكدة أنها تقف على أحداث ودلائل، مضيفة: «وجدت 4 شهود ضدي.. حتى لو زوروا وأنا لم استطع من انفعالي إثبات حقي.. فما ذنب الشرطة.

وأشار رئيس الجبهة إلي ان هذه القناة المسيسة"الخنزيرة" أصبحت ورقة محروقة ومكشوفة للجميع حيث أصبح شعارها الاصطياد في الماء العكر بعد أن سيطرت عليها جماعة الإخوان الإرهابية.

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