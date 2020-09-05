سلا.. توقيف مواطن أمريكي من أصل مغربي يشتبه في تورطه في قضية تتعلق بالتهديد بواسطة السلاح الناري

تمكنت عناصر المصلحة الإقليمية للشرطة القضائية بمدينة سلا، صباح اليوم السبت، من توقيف مواطن أمريكي من أصل مغربي، يبلغ من العمر 50 سنة، وذلك للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بالتهديد بواسطة السلاح الناري والسكر العلني البين.

وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أنه تم توقيف المشتبه فيه على خلفية شكاية تقدم بها شخص في مواجهته، يتهمه فيها بتهديده بواسطة السلاح الناري بالحي السكني الذي يقطن به، وذلك قبل أن تسفر الأبحاث والتحريات عن توقيفه وهو في حالة سكر متقدمة، بينما أسفرت عملية التفتيش المنجزة بمنزل والديه بمنطقة العيايدية بمدينة سلا عن حجز مسدس ناري صغير وأربعة خرطوشات وستة عيارات معدنية.

وأضاف المصدر ذاته أنه تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات وخلفيات هذه القضية، فيما تمت إحالة المسدس المحجوز على معهد العلوم والأدلة الجنائية من أجل إجراء خبرة باليستية عليه.