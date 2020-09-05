بلال نوالي
أكدت صحيفة “ماركا” الإسبانية أن اللاعب منير الحدادي مهاجم إشبيلية الإسباني مصاب بفيروس كورونا المستجد بعدما تأكد ذلك عقب خضوعه خلال الساعات القليلة الماضية لفحوصات طبية كانت نتيجتها إيجابية.
وأشار المصادر ذاته أن منير الحدادي، تم وضعه في الحجر الصحي داخل منزله بالعاصمة الإسبانية مدريد، مما قد يؤخر ظهوره مع الفريق الذي يستعد لانطلاق الموسم الجديد بالدوري الإسباني.
وسينتظر الحدادي الخضوع لاختبارين يجب أن تكون نتيجتهما سلبية من أجل العودة مجددا إلى تدريبات الفريق الأندلسي.
وسبق للاعب المغربي الأصل أن أكد رغبته في حمل قميص المنتخب المغربي، بعد أن كان قد لعب للمنتخب الإسباني قبل أن يتراجع عن الإختيار، إذ ينتظر مؤتمر الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” يوم 18 من الشهر الجاري الذي سيكون موعدا للحسم في قضية اللاعبين أصحاب الجنسية المزدوجة، الذين سبق لهم تمثيل منتخبات بلد الإقامة ويسعون إلى اللعب رفقة منتخبات البلدان التي ينحدر أصلهم منها.
كانت هذه تفاصيل خبر إصابة منير الحدادي بفيروس “كورونا” المستجد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم 24 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.