إصابة منير الحدادي بفيروس “كورونا” المستجد

بلال نوالي

أكدت صحيفة “ماركا” الإسبانية أن اللاعب منير الحدادي مهاجم إشبيلية الإسباني مصاب بفيروس كورونا المستجد بعدما تأكد ذلك عقب خضوعه خلال الساعات القليلة الماضية لفحوصات طبية كانت نتيجتها إيجابية.

وأشار المصادر ذاته أن منير الحدادي، تم وضعه في الحجر الصحي داخل منزله بالعاصمة الإسبانية مدريد، مما قد يؤخر ظهوره مع الفريق الذي يستعد لانطلاق الموسم الجديد بالدوري الإسباني.

وسينتظر الحدادي الخضوع لاختبارين يجب أن تكون نتيجتهما سلبية من أجل العودة مجددا إلى تدريبات الفريق الأندلسي.

وسبق للاعب المغربي الأصل أن أكد رغبته في حمل قميص المنتخب المغربي، بعد أن كان قد لعب للمنتخب الإسباني قبل أن يتراجع عن الإختيار، إذ ينتظر مؤتمر الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” يوم 18 من الشهر الجاري الذي سيكون موعدا للحسم في قضية اللاعبين أصحاب الجنسية المزدوجة، الذين سبق لهم تمثيل منتخبات بلد الإقامة ويسعون إلى اللعب رفقة منتخبات البلدان التي ينحدر أصلهم منها.