بسبب تطور الوضعية الوبائية بالإقليم.. سلطات سيدي يحيى الغرب تؤجل اعتماد التعليم الحضوري

قررت السلطات المحلية ببلدية سيدي يحيى الغرب، اليوم السبت، تأجيل اعتماد التعليم الحضوري بمختلف المؤسسات التعليمية التابعة لترابها، وذلك إلى حين تحسن الوضعية الوبائية المرتبطة بفيروس كورونا المستجد.

وأوضح مصدر من المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية بسيدي سليمان في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أنه تم اتخاذ القرار بتأجيل التعليم الحضوري، واعتماد الدراسة عن بعد بالنسبة لكافة المستويات الدراسية، برسم الدخول المدرسي الذي ينطلق الاثنين المقبل، وذلك عقب اكتشاف بؤرة وبائية جديدة ل”كوفيد-19″، بالمنطقة الصناعية الأطلسية.

وأشار المصدر إلى أن القرار يهم أزيد من 8000 تلميذ وتلميذة، بجميع مؤسسات التعليم العمومي والخصوصي بسيدي يحيى الغرب، ويشمل جميع المستويات الدراسية.

وكانت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، أعلنت أنّ الدراسة في المغرب ستنطلق بشكل فعلي، يوم الاثنين 07 شتنبر المقبل بالنسبة لأطفال التعليم الأولي والسلك الابتدائي والثانوي الإعدادي والثانوي التأهيلي، وبأقسام تحضير شهادة التقني العالي.