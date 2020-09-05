برشلونة يتخلص من لاعبين آخرين بطريقة راكيتيتش

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أفادت تقارير صحفية، بأن برشلونة الإسباني بصدد الاستغناء عن لاعبيه لويس سواريز وأرتورو فيدال في فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

ووفقا لصحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن برشلونة طلب من سواريز وفيدال التدريب بشكل منفصل عن باقي الفريق.

ووفقا لعدة تقارير، فإن سواريز توصل لاتفاق مع يوفنتوس، حيث سيوقع على عقد لمدة عامين بقيمة 10 ملايين يورو لكل موسم كراتب صاف، بينما اقترب فيدال من الانتقال لصفوف إنتر ميلان.

وأضافت الصحيفة "المشكلة المتبقية هي كيفية الرحيل عن برشلونة، حيث لن يكون فسخ العقد خطوة إلى الأمام، وبدلا من ذلك من المرجح أن يقبل البارسا رسومًا رمزية مماثلة لما حدث في صفقة انتقال إيفان راكيتيتش إلى إشبيلية مقابل 1.5 مليون يورو".

ويعمل سواريز للحصول على جواز سفر إيطالي، والذي يحق له لأن زوجته من أصول إيطالية، ومع ذلك يجب عليه أولا إجراء اختبار اللغة الإيطالية والذي قام بحجزه الأسبوع المقبل.